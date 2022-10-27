За 40 хвилин Повітряні сили ЗСУ на Херсонщині збили вертоліт і штурмовик
Повітряні сили ЗСУ на Херсонщині вранці 27 жовтня збили гелікоптер Ка-52 та штурмовик Су-25
Про це в телеграмі повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначають, що близько 08:00 27 жовтня підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збив російський вертоліт Ка-52.
А вже о 08:40 підрозділом зенітно-ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил був збитий російський штурмовик Су-25.
- Увечері 26 жовтня українські військові за дві години знищили 19 російських дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.
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