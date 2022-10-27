Росіяни ввечері запустили понад 20 дронів, 19 з них збили українські військові

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, із 22:00 по 0:00 росіяни випустили понад два десятки Shahed-136. П’ятнадцять дронів збили над Одещиною, три – над Миколаївщиною і ще один – у Вінницькій області.

З них 17 дронів знищили сили протиповітряної оборони, а ще два – інші підрозділи Сил оборони України.

Окрім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" бійці зенітного ракетного підрозділу збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Командування зазначило, що високу ефективність бойової роботи показало озброєння, яке Україні надали західні партнери.

Нагадаємо, уночі 27 жовтня обстрілу зазнали околиці Запоріжжя, є інформація про виникнення пожежі. Наразі об'єкти інфраструктури у місті залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки.

Також російські війська завдали удару по території Київської області, внаслідок чого на місці влучання зайнялася пожежа

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