Росіяни зі "смерчів" обстріляли околиці Запоріжжя та передмістя
Від обстрілів росіян постраждали околиці Запоріжжя та передмістя, в будинках повилітали шибки
Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух написав у телеграмі.
"Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч", - зазначив він.
Постраждалих немає. Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була ліквідована співробітниками ДСНС.
Раніше про обстріл околиць міста повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі. В деяких будівлях вилетіли шибки", - написав він о 00:52 27 жовтня.Росіяни атакували місто в ніч проти 27 жовтня. Повітряну тривогу в області було оголошено о 21:30.
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