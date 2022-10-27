Ворог завдав удару по одній із громад Київщини

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Ворог завдав удару по одній із громад області. Усі служби на місці. Йде ліквідація пожежі", — написав він.

Згодом Кулеба додав, що прильотів було декілька.

"Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти", - наголосив очільник Київської ОВА.

На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару.

За попередніми даними, жертв та поранених унаслідок удару немає. Інформацію про руйнування поки не повідомляють.Кулеба закликає місцевих мешканців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та прямувати в укриттях до відбою, не фіксувати місце влучання та не викладати фото і відео в соцмережі.

Також уночі 27 жовтня обстрілу зазнали околиці Запоріжжя, є інформація про виникнення пожежі. Наразі об'єкти інфраструктури у місті залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки.

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