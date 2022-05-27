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Головна війна з Росією Росія завдала ракетного удару по полігону Нацгвардії на Дніпропетровщині, загинуло близько 10 людей, - Корбан

Росія завдала ракетного удару по полігону Нацгвардії на Дніпропетровщині, загинуло близько 10 людей, - Корбан

27 травня, 2022 п'ятниця
13:31
війна з Росією обстріл

27 травня Росія завдала ракетного удару по полігону Національної гвардії у Дніпропетровській області

Про це повідомив керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан у ефірі місцевого ТБ, передає видання "Горсовет".

За його даними, був приліт ракети "Іскандер" до казарми.

"Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених", - сказав Корбан.

Він зазначив, що ракети запустили із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких влучила в ціль.

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Дніпропетровська область
Геннадій Корбан
Нацгвардія
Військові новини
ракетний удар
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