Росія завдала ракетного удару по полігону Нацгвардії на Дніпропетровщині, загинуло близько 10 людей, - Корбан

Про це повідомив керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан у ефірі місцевого ТБ, передає видання "Горсовет".

За його даними, був приліт ракети "Іскандер" до казарми.

"Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених", - сказав Корбан.

Він зазначив, що ракети запустили із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких влучила в ціль.