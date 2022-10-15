Росія завдала удару по Запоріжжю дронами-камікадзе. Постраждали об'єкти інфраструктури
Унаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе у Запоріжжі постраждали об'єкти інфраструктури, спалахнула пожежа
Про це повідомив у Телеграмі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа", - написав він.
Куртєв додав, що інформація стосовно постраждалих уточнюється, а Росія – це країна - терорист
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