Росія завела всі ракетоносії в Чорному й Азовському морях до пунктів базування
Станом на 20 березня в Чорному й Азовському морях російських носіїв крилатих ракет типу "Калібр" немає. Ворожа армія завела їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Так, у Чорному морі нині перебуває 5 ворожих кораблів, а в Азовському морі - один. При цьому ракетоносіїв серед них немає.
У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, залаьний залп складає до 20 ракет.
- 19 березня в Чорному морі перебували два російські ракетоносії з близько 16 ракетами на борту.
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