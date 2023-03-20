Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Так, у Чорному морі нині перебуває 5 ворожих кораблів, а в Азовському морі - один. При цьому ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, залаьний залп складає до 20 ракет.