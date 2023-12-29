Росія заявила про нібито атаку БПЛА на Курську область
Міністерство оборони Росії заявило вранці 29 грудня про буцімто атаку безпілотника на Курську область
Про це йдеться у відомстві.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито збила БПЛА.
- У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, працювала ППО. Окупанти перекривали Кримський міст.
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