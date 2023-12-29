Росія заявила про нібито атаку БПЛА на Курську область

Про це йдеться у відомстві.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито збила БПЛА.