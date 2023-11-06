Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія зберігає ядерну риторику: Згурець про запуск балістичної ракети "Булава" та підводного ракетного крейсера "Борей"
Ексклюзив

Росія зберігає ядерну риторику: Згурець про запуск балістичної ракети "Булава" та підводного ракетного крейсера "Борей"

6 листопада, 2023 понедiлок
09:44
Війна з Росією підводний човен класу "Борей"

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що РФ здійснила комплекс заходів скоріше для інформаційного впливу на Захід, аби знову зважили на її ядерний потенціал

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про стратегічні ядерні балістичні ракети на кшталт "Булави" та інших ракет, то це фактично стосується сигналів, які РФ зараз посилає США та європейцям у контексті атомного залякування. Ми бачимо цілий комплекс заходів, які здійснила Росія. Зокрема, пуск балістичної ракети "Булава" з заявою про те, що ракета досягла полігону і влучила у визначені цілі, а після цього було заявлено про прийняття на озброєння ракетоносія класу "Борей", який буде вже сьомим підводним човном такого класу у РФ", - зауважив військовий експерт.

Сергій Згурець також додав, що Росія відмовилася від дотримання угоди про заборону ядерних випробувань, і далі використовує ядерну риторику. Навіть, коли Путін їздив до Китаю, то за ним там тягали вже не одну, а дві чорні скриньки, що так само пов'язувалося з демонстрацією важливості ядерного компонента Росії.

"Але паралельно ми розуміємо, що це скоріше заходи для інформаційного впливу, які скеровані на те, аби знову зважили на російський ядерний потенціал. А також, що подальше надання тих чи інших засобів для української армії треба призупиняти з огляду на ймовірну ескалацію і використання з боку РФ ядерного компонента. Це те, що так чи інакше вимушена брати до уваги адміністрація США, яка власне це і робить, що відзеркалилось на темпах постачання допомоги Україні. Однак ядерна риторика за РФ зберігається. Питання залишається у впевненості наших партнерів, що цей компонент не є таким, який має впливати на обсяги та темпи постачання військової допомоги Україні", - резюмував Згурець.

  • 2 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань
  • 4 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що 1 листопада Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Так само невдало завершився випробувальний запуск рекети "Булава" 25 жовтня
Відео
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Сергій Згурець
Захід
ядерна зброя
США
допомога Україні
ядерна небезпека
допомога США Україні
Читайте також:
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
4 листопада, 2023 субота
Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
форма ЗСУ
4 листопада, 2023 субота
РФ вдарила "іскандером" по особовому складу 128-ї ОГШБр
Полярне сяйво
5 листопада, 2023 неділя
У небі над Україною полярне сяйво: астроном пояснив рідкісне явище
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
11:27
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Вночі росіяни атакували південь України ракетами та дронами: на Одещині є поранені і руйнування
11:17
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
11:15
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
10:58
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км, - голова ‎"‎Укроборонпрому"
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Патова чи не патова ситуація на фронті та хто понесе відповідальність за трагедію з 128-ю бригадою. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
10:50
крилата ракта "Калібр"
Виготовили 115 штук лише за місяць: у ГУР озвучили кількість ракет, які є в запасах окупантів
10:42
Оновлено
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки дають за долар та євро
10:30
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
10:22
На Вінничині чоловік коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: його підозрюють у держзраді
Коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: мешканця Вінничини підозрюють у держзраді
10:15
Британія і Україна
Велика Британія відкликає частину персоналу посольства з Лівану та радить британцям покинути країну
10:07
Іван Федоров, мер Мелітополя
З 1 січня окупанти штрафуватимуть мелітопольців без паспортів РФ і оформлюватимуть їх як іноземців, - мер Федоров
10:03
OPINION
Ростислав Павленко
Про політику перемоги
10:00
вічний вогонь
6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників
09:43
МВФ
Місія МВФ розпочала роботу в Україні: переглядатимуть виконання програми розширеного фінансування
09:39
кіт Степан
Американські вчені назвали головну причину, чому не можна перегодовувати котів
09:34
КНДР
КНДР планує втретє спробувати запустити супутник-шпигун цього місяця, - Yonhap
09:18
Єврокомісія
"Європейські євреї знову живуть у страху": Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи
09:09
Китай
Уздовж кордону М'янми з КНР сталися сутички між повстанцями та силами хунти, Пекін закликав м'янманську владу до співпраці
08:38
Мілош Земан
Земан назвав своє ставлення до Путіна помилкою і "найбільшою невдачею", а самого диктатора - "нерозумною людиною"
08:20
збита ракета, Київ 9 травня
Вночі Повітряні сили знищили 15 з 22 "шахедів" та ракету Х-59
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
Чи зіграє остання ставка Путіна?
08:00
OPINION
Володимир Зеленський
Зеленський: Відповідальний лідер чи "наполеон"?
07:59
Оновлено
Армія РФ за добу на фронті втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових, - Генштаб
07:56
За тиждень сапери Держспецслужби транспорту знешкодили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів
07:54
Атомна субмарина США
На Близький Схід прибула атомна субмарина США
07:17
в'язниця
У в'язницях РФ транслюють пропагандистські російські канали, аби збільшити кількість "добровольців", - ISW
06:35
Дмитро Кулеба
Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку, - Кулеба
06:00
Білий дім
З сектору Гази евакуювали понад 300 громадян США
00:17
Ентоні Блінкен
Держсекретар США прибув до Туреччини
00:05
кордон Польща
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
2023, неділя
5 листопада
23:33
Оновлено
wizzair
Інцидент в аеропорту Гамбурга: чоловіка затримали, а рейси відновили
23:11
Білл Бернс
Глава ЦРУ наступного тижня планує відвідати Ізраїль, - ЗМІ
22:57
Ілюстративне фото
В Австралії розбився легкомоторний літак, загинули троє пожежників
22:27
Міністерство оборони
Міноборони оголосило про розробку "дорожньої карти" щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ
22:18
Ексклюзив
Іранці на мітингу на підтримку палестинців у Тегерані
Участь Ірану у війні проти Ізраїлю малоймовірна, - іранський оглядач Міан
21:55
Ексклюзив
Зеленський дав доручення готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року, - нардеп Гончаренко
21:54
Ілюстративне фото
У Бучі електропотяг на смерть збив 15-річну дівчину
21:38
сектор Газа
Армія оборони Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа та розділила анклав навпіл
21:23
Дмитро Мілютін
Під час удару по 128-й бригаді на Запоріжжі загинув капітан артвзводу Дмитро Мілютін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV