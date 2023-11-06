Росія зберігає ядерну риторику: Згурець про запуск балістичної ракети "Булава" та підводного ракетного крейсера "Борей"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про стратегічні ядерні балістичні ракети на кшталт "Булави" та інших ракет, то це фактично стосується сигналів, які РФ зараз посилає США та європейцям у контексті атомного залякування. Ми бачимо цілий комплекс заходів, які здійснила Росія. Зокрема, пуск балістичної ракети "Булава" з заявою про те, що ракета досягла полігону і влучила у визначені цілі, а після цього було заявлено про прийняття на озброєння ракетоносія класу "Борей", який буде вже сьомим підводним човном такого класу у РФ", - зауважив військовий експерт.

Сергій Згурець також додав, що Росія відмовилася від дотримання угоди про заборону ядерних випробувань, і далі використовує ядерну риторику. Навіть, коли Путін їздив до Китаю, то за ним там тягали вже не одну, а дві чорні скриньки, що так само пов'язувалося з демонстрацією важливості ядерного компонента Росії.

"Але паралельно ми розуміємо, що це скоріше заходи для інформаційного впливу, які скеровані на те, аби знову зважили на російський ядерний потенціал. А також, що подальше надання тих чи інших засобів для української армії треба призупиняти з огляду на ймовірну ескалацію і використання з боку РФ ядерного компонента. Це те, що так чи інакше вимушена брати до уваги адміністрація США, яка власне це і робить, що відзеркалилось на темпах постачання допомоги Україні. Однак ядерна риторика за РФ зберігається. Питання залишається у впевненості наших партнерів, що цей компонент не є таким, який має впливати на обсяги та темпи постачання військової допомоги Україні", - резюмував Згурець.