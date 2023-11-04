Росія провела невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" і "Булава", - ГУР

Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що запуск ракети "Ярс" відбувся з аеродрому "Плєсєцк" Архангельської області. За даними ГУР, ракета збилась з курсу.

Так само невдало 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре засвідчило її ненадійність.

За даними розвідки, серйозні проблеми Росія має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування - це один з ключових проєктів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ.

"Ракету "Сармат" на Росії створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому - у 2018-му, але дату постійно відтерміновували", - йдеться у повідомленні.

Зрештою, ракету прийняли на озброєння лише у вересні 2023 року - після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.