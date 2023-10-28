Росія готується до відновлення ядерних випробувань - це наступний крок до відновлення ядерного шантажу, - військексперт Самусь

Про це стало відомо з етеру "Еспресо".

"Стратегічні ядерні сили - це один із компонентів тріади наземних, повітряного базування та морського базування. Це звісно відноситься більше не до України, а до США та країн НАТО, які з часів холодної війни знаходилися в паритеті з Радянським союзом, потім з Росією, як раз в стратегічних ядерних силах", - зауважив експерт.

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Він додав, що ці навчання - це один із компонентів ядерного шантажу, оскільки відомо, що Росія готується і до відновлення ядерних випробувань.

"Це буде наступним кроком до відновлення ядерного шантажу й того, що Росія серйозна у своїх заявах, що вона готова застосувати ядерну зброю і проти України, і можливо проти країн НАТО, якщо США не погодяться на, як росіяни кажуть, врахування їхніх життєвих інтересів в Україні чи Європі", - наголосив Самусь.