Росія готується до відновлення ядерних випробувань - це наступний крок до відновлення ядерного шантажу, - військексперт Самусь
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що Росія готується до відновлення ядерних випробувань й це наступний крок до відновлення ядерного шантажу
Про це стало відомо з етеру "Еспресо".
"Стратегічні ядерні сили - це один із компонентів тріади наземних, повітряного базування та морського базування. Це звісно відноситься більше не до України, а до США та країн НАТО, які з часів холодної війни знаходилися в паритеті з Радянським союзом, потім з Росією, як раз в стратегічних ядерних силах", - зауважив експерт.
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Він додав, що ці навчання - це один із компонентів ядерного шантажу, оскільки відомо, що Росія готується і до відновлення ядерних випробувань.
"Це буде наступним кроком до відновлення ядерного шантажу й того, що Росія серйозна у своїх заявах, що вона готова застосувати ядерну зброю і проти України, і можливо проти країн НАТО, якщо США не погодяться на, як росіяни кажуть, врахування їхніх життєвих інтересів в Україні чи Європі", - наголосив Самусь.
- У п'ятницю, 1 вересня, російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування. Комплекс стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд.
- Натомість 7 вересня експосол США при НАТО Курт Волкер заявив, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною.
- Крім цього, нещодавно у держдумі РФ заявили, що на найближчому засіданні буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу".
- Водночас 17 жовтня депутат держдуми РФ Андрій Гурульов від партії "Єдина Росія" закликав росіян готуватись до ядерної війни.
- У той же день Росія скасувала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Влада пояснює це, як захід безпеки своєї країни.
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