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Війна з Росією: хроніка
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Росія готується до відновлення ядерних випробувань - це наступний крок до відновлення ядерного шантажу, - військексперт Самусь

28 жовтня, 2023 субота
19:59
Війна з Росією росія ядерна зброя

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що Росія готується до відновлення ядерних випробувань й це наступний крок до відновлення ядерного шантажу

Про це стало відомо з етеру "Еспресо".

"Стратегічні ядерні сили - це один із компонентів тріади наземних, повітряного базування та морського базування. Це звісно відноситься більше не до України, а до США та країн НАТО, які з часів холодної війни знаходилися в паритеті з Радянським союзом, потім з Росією, як раз в стратегічних ядерних силах", - зауважив експерт.

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Він додав, що ці навчання - це один із компонентів ядерного шантажу, оскільки відомо, що Росія готується і до відновлення ядерних випробувань.

"Це буде наступним кроком до відновлення ядерного шантажу й того, що Росія серйозна у своїх заявах, що вона готова застосувати ядерну зброю і проти України, і можливо проти країн НАТО, якщо США не погодяться на, як росіяни кажуть, врахування їхніх життєвих інтересів в Україні чи Європі", - наголосив Самусь.

  • У п'ятницю, 1 вересня, російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування. Комплекс стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд.
  • Натомість 7 вересня експосол США при НАТО Курт Волкер заявив, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною.
  • Крім цього, нещодавно у держдумі РФ заявили, що на найближчому засіданні буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу".
  • Водночас 17 жовтня депутат держдуми РФ Андрій Гурульов від партії "Єдина Росія" закликав росіян готуватись до ядерної війни.
  • У той же день Росія скасувала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Влада пояснює це, як захід безпеки своєї країни.
Україна
Росія
російська армія
окупанти
НАТО
США
Військові новини
ядерна небезпека
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