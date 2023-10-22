Вплив ядерного шантажу Путіна набагато менший, ніж він розраховує, - представник ГУР Юсов

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю журналісту Еспресо Єгору Чечеринді.

"Погрози щодо використання ядерної зброї, ми вже багато разів це чули і нічого нового тут немає. Оскільки Путін давно перегнув палку із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує", - сказав він.

За словами представника ГУР, в України немає підстав переживати щодо використання Росією ядерної зброї: "Вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана".

Водночас Юсов наголосив, що ядерна зброя є елементом стримування від якихось зовнішніх загроз, а не частиною застосування.

"Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний", - додав Юсов.