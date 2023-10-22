Вплив ядерного шантажу Путіна набагато менший, ніж він розраховує, - представник ГУР Юсов
Погрози президента Росії Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї мають набагато менший вплив на Україну та західні країни, ніж вважає він сам
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю журналісту Еспресо Єгору Чечеринді.
"Погрози щодо використання ядерної зброї, ми вже багато разів це чули і нічого нового тут немає. Оскільки Путін давно перегнув палку із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує", - сказав він.
За словами представника ГУР, в України немає підстав переживати щодо використання Росією ядерної зброї: "Вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана".
Водночас Юсов наголосив, що ядерна зброя є елементом стримування від якихось зовнішніх загроз, а не частиною застосування.
"Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний", - додав Юсов.
- У п'ятницю, 1 вересня, російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування. Комплекс стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд.
- Натомість 7 вересня експосол США при НАТО Курт Волкер заявив, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною.
- Крім цього, нещодавно у держдумі РФ заявили, що на найближчому засіданні буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу".
- Водночас 17 жовтня депутат держдуми РФ Андрій Гурульов від партії "Єдина Росія" закликав росіян готуватись до ядерної війни.
- У той же день Росія скасувала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Влада пояснює це, як захід безпеки своєї країни.
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