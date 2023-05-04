Росія збільшила до 8 кораблів угруповання в Чорному морі
У ніч проти 4 травня російський агресор збільшив корабельне угруповання у Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Російське корабельне угруповання збільшено до 8 кораблів. Зокрема на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, який споряджений 8 ракетами типу "Калібр".
"Пам’ятайте, що сигнали повітряної тривоги – це попередження про небезпеку, не нехтуйте ними, переходьте в укриття. Загроза ракетних ударів зберігається. В прифронтових територіях тривають обстріли, не виключено застосування авіації і ударних дронів", - нагадали у "Півдні".
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