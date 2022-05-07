Росія здійснила авіаудар по Сумській області, поранено прикордонника
7 травня Росія обстріляла дві громади Сумської області з авіації
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація", - написав він.
Живицький додав, що обстріл стався близько 13:00, були застосовані ракети "повітря - земля".
"Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - зазначив очільник ОВА.
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