Росія здійснила авіаудар по Сумській області, поранено прикордонника

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація", - написав він.

Живицький додав, що обстріл стався близько 13:00, були застосовані ракети "повітря - земля".

"Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - зазначив очільник ОВА.