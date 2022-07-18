Росія здійснює ракетні обстріли цивільної інфраструктури через безсилля, щоб змусити українців капітулювати, - військовий аналітик Левін
Військовий аналітик Ігаль Левін переконаний, що ракетними ударами по цивільних обʼєктах інфраструктури Росія намагається залякати українців та змусити українську владу капітулювати
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Потрібно зрозуміти одну просту річ, що якщо б в Росії була високоточна зброя, як в США, то тоді б вони знищували командні пункти, склади з боєприпасами, склади зі зброєю, яку Україні надають союзники. Тобто вирішувала б свої бойові завдання на фронті. Однак цього вони не можуть робити. За всю війну не було зафіксовано жодного випадку, коли б Росія знищила ціль, яка рухається. Вони навіть по статичним цілям не можуть точно вцілити”, - пояснив Левін
Аналітик переконаний, що Росія вдається до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України через безсилля.
“Ракетні удари по цивільному населенню України від безсилля РФ. Немає значення в тому свідомово вони наносять такі удари, чи помилково. Якщо ви використовуєте старі радянські ракети по густонаселеним містам, то це злочин. Вони просто намагаються залякати українців. В кремлі сидять далеко не дурні і вони розуміють, що в Україні велике значення має думка громадян. Тому вони такими ударами хочуть змусити українців тиснути на владу капітулювати", - додав він.
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