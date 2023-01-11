Росія змушена звозити на окуповані території своїх лікарів. Усе через спротив місцевих
Українські лікарі відмовляються працювати з росіянами на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Військово-політичні керівники росіян на тимчасово окупованих територіях не довіряють українським медикам, що залишилися та лікують місцевих мешканців. Відтак, для того, аби лікувати поранених військових, росіяни звозять лікарів з різних регіонів РФ", - пишуть у ЦНС.
Чергова ротація медиків відбулась в Маріуполі.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що російські загарбники у Криму готуються до нової хвилі мобілізації: вони наказали відрахувати студентів призовного віку, які навчаються на тимчасово захопленому півострові.
- Також Центр нацспротиву інформував, що в тимчасово окупованій Горлівці, Донецька область, росіяни планують мобілізувати 2 тис. осіб.
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