Окупанти наказали відрахувати студентів призовного віку, які навчаються у Криму, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Університетам, які зараз функціонують у Криму, прийшла директива відрахувати всіх студентів 3-5 курсів, які підлягають мобілізації, та мають академічну заборгованість.

"Зауважимо, що зазвичай студенти здають борги до початку нової сесії, адже керівництво ВНЗ закриває очі на борги. Проте ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, адже навчання в університеті дає відтермінування від мобілізації", - пишуть у ЦНС.

У Центрі відзначили, що наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни. Мобілізація торкнеться і тимчасово окупованих територій.

4 січня повідомлялось, що за даними Головного управління розвідки, росіяни передислоковують нові військові підрозділи на північну частину Криму, щоб утримувати окуповані території.

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