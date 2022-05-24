Росія знову обстріляла Сумську область, втрат немає, - ОК "Північ"

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.

Зафіксовано 7 вибухів з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі. Ймовірно, це був мінометний обстріл.

Також 8 вибухів пролунало в районі Товстодубового.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.