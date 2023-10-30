Росія зняла санкції з екснардепа Мураєва, якого називали майбутнім гауляйтером України
У понеділок, 30 жовтня, Росія зняла санкції з колишнього нардепа Верховної Ради Євгена Мураєва, якого, за даними британської розвідки, РФ планувала поставити на чолі Києва
Про це пише пропагандистське видання "Риа.Новости".
"Кабмін РФ виключив колишнього депутата Верховної Ради Мураєва зі списку осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи", - йдеться у повідомленні.
- Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва.
- Британський Foreign Office, опираючись на власні розвіддані, у січні 2022 року оприлюднив імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення на нових напрямках. Серед них був і екснардеп Мураєв.
- 8 червня 2023 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії каналів "НАШ" та "Максі ТВ", які належали екснардепу Євгену Мураєву.
- Служба безпеки України у липні 2023 року повідомила про підозру у державній зраді Євгену Мураєву. Йому інкримінують поширення кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ".
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