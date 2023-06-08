Нацрада анулювала ліцензії проросійських телеканалів Медведчука, Шуфрича та Мураєва
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії каналів "Наш", "Максі ТВ", 112, NewsOne, ZIK, UkrLive та "Перший незалежний"
Рішення регулятор ухвалив на засіданні 8 червня, повідомляє "Детектор медіа".
Усі ці канали та їхні юридичні особи (ТОВ "ТРК "Нові комунікації", ТОВ "ТРК "112-ТВ", ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Тайм медіа", ТОВ "Телерадіопростір", ТОВ "НАШ 365", ТОВ "Наша Прага") перебувають у санкційних списках.
За словами заступника голови Нацради Олега Черниша, частина 9 статті 50 Закону "Про медіа" дає регулятору повноваження анулювати або зупиняти ліцензії тим компаніям, які перебувають під санкціями.
"Систематичні порушення, тому проєктами рішення пропонується не призупинення, а анулювання ліцензій", – сказав він.
Згадані компанії мають повернути ліцензії, відповідні зміни внесено до реєстру.
Канали "Наш" та "Максі ТВ" опосередковано належать Євгену Мураєву, проросійському політику, народному депутату України VII і VIII скликань. 112, NewsOne, ZIK належать соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку. А UkrLive та Перший незалежний – нардепу, члену забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу.
- Нагадаємо, у січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.
- 24 травня Медведчука позбавили статусу адвоката.
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