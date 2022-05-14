Росія зосередила у Чорному морі флотилію з 30 крилатими ракетами

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у facebook.

"Корабельне угруповання флоту рашистів зберігає в обов’язковій присутності підводний човен, попри змінну кількість кораблів, продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет", - повідомили в ОК "Південь".

У оперативному командування додали, що росіяни продовжують спроби розгорнути на острові Зміїний системи ППО для прикриття свого флоту.

"На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони".

13 травня повідомлялося, що із Севастополя вийшли в море всі підводні човни Чорноморського флоту РФ, озброєні зокрема й крилатими ракетами.

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