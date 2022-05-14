Всі субмарини Чорноморського флоту Росії вийшли із Севастополя в море, – Радіо Свобода

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на свого кореспондента проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.

Причали Севастополя, де зазвичай стояли 6 субмарин, порожні. Йдеться про підводні човни проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссійск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Ці підводні човни мають мінно-торпедного озброєння. А також кожен із них несе по 4 крилаті ракети "Калібр", які застосовуються у різних модифікаціях по морських та наземних цілях.

За повідомленням Генштабу від 12 травня, у західній частині Кримського півострова російські війська продовжують нарощування сил протиповітряної оборони.

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