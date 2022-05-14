Всі субмарини Чорноморського флоту Росії вийшли із Севастополя в море, – Радіо Свобода
У Криму із Севастополя вийшли в море всі підводні човни Чорноморського флоту РФ, озброєні зокрема й крилатими ракетами
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на свого кореспондента проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.
Причали Севастополя, де зазвичай стояли 6 субмарин, порожні. Йдеться про підводні човни проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссійск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".
Ці підводні човни мають мінно-торпедного озброєння. А також кожен із них несе по 4 крилаті ракети "Калібр", які застосовуються у різних модифікаціях по морських та наземних цілях.
- За повідомленням Генштабу від 12 травня, у західній частині Кримського півострова російські війська продовжують нарощування сил протиповітряної оборони.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.61Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе