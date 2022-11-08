Росія зриває всі зусилля щодо запобігання кліматичній катастрофі, - Дуда на конференції ООН

Про це на конференції ООН зі зміни клімату у Шарм-ель-Шейху заявив польський президент Анджей Дуда, передає PAP.

"Злочинна агресія Росії проти України призвела до величезних людських жертв, руйнування української інфраструктури та економіки, а також екологічних збитків", - сказав він.

Дуда вказав на "додаткові викиди" забруднювачів атмосфери через розв'язану Росією війну, "які перевищують рівень, що генерується рядом країн за цілий рік".

Польський лідер закликав світову спільноту "чинити тиск на Росію і водночас активізувати наші зусилля, щоб бути незалежними від російських копалин палива".

За вісім місяців повномасштабної війни Росія нашкодила українському довкіллю на 37 млрд доларів.

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