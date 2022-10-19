Про це заявив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко під час Форуму співробітництва в галузі безпеки країн-учасниць ОБСЄ.

Він зазначив, що саме Росія за сприяння Білорусі своїм ядерним, енергетичним і сировинним шантажем шкодить довкіллю не лише України, а й усієї Європи.

Також Федоренко наголосив, що через поразки на фронті призводять до того, що Росія б'є по мирному населенню та інфраструктурі України. Лише 10 жовтня по території України випустили 80 ракет. 11 та 17 жовтня були здійснені атаки дронами-камікадзе. Унаслідок цього виникло понад 30 пожеж. Загалом через це, а також через горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів викиди в атмосферне повітря вже перевищили 67 млн тонн.

"Країна-агресор навмисно знищує українську водну інфраструктуру. Останній приклад – удари по дамбі Карачунівського водосховища на р. Інгулець біля Кривого Рогу. Як результат, вода у річці тимчасово стала червоного кольору. Забруднена вода потрапляє в транскордонні ріки, Чорне та Азовське море, і може дістатися сусідніх країн", - розповів Федоренко.

Крім того, він зазначив що майже третина територій України - близько 200 тис. кв. км - замінована через Росію. Також він неї страждають й українські ліси: ЗСУ вже звільнили 2,4 млн га лісів, однак усі вони зазнали значних пошкоджень.

Постраждали також і 20% природоохоронних територій України. В зоні ризику Рамсарські угіддя та Смарагдова мережа. Окуповані 2209 родовищ з енергоресурсами, металами й мінералами, чия вартість оцінюється в 12,7 трлн євро.

Крім того, Росія відмовляється від створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС і регулярно обстрілює територію та інфраструктуру поблизу неї.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту сприяти притягненню агресора до відповідальності заради миру і безпеки у світі. Дякуємо тим країнам-учасницям ОБСЄ, які допомагають нам протистояти цьому терору", - заявив Федоренко.