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Огляд

Росія звинувачує у вибухах уже США, у Херсоні загострюється ситуація, а Зеленський переконаний, що Путін буде у Гаазі. Світові ЗМІ про Україну 4 травня

Андріана Стахів
4 травня, 2023 четвер
21:52
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Росія звинувачує у причетності до вибухів уже США, у Херсоні загострюється ситуація, а Зеленський переконаний, що Путін постане перед судом у Гаазі

Про це і не тільки писали світові медіа 4 травня:

The New York Times

Росія звинуватила США у причетності до вибухів над Кремлем. Речник Кремля заявив, не надавши доказів, наголошують у виданні, що Сполучені Штати "продиктували" українські удари по території Росії: "Ми добре знаємо, що рішення про такі дії і такі терористичні акти приймаються не в Києві, а у Вашингтоні, – цитує NYT Пєскова. – Київ потім робить те, що йому кажуть". У відповідь речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі сказав, що "Пєсков відверто бреше, просто і ясно".

Чергова атака на Київ також не залишилась поза увагою американських журналістів. Російські війська знову обстріляли українські міста з безпілотників і ракет. Атаки були спрямовані на Київ та Одесу, зазначають у виданні та нагадують про попередній обстріл Херсона, де кількість загиблих зросла до 23 осіб – його називають одним із найсмертоносніших в Україні цього року.

The Washington Post

Володимир Зеленський прибув до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Під час символічного візиту менш ніж через два місяці після того, як суд видав ордери на арешт Путіна за викрадення тисяч українських дітей, Зеленський заявив, пише WP, що російський президент "заслуговує на вирок за ці злочинні дії прямо тут, у столиці міжнародного права". Президент також сказав, що "впевнений", що Путін постане перед судом, коли Україна переможе у війні: "І ми виграємо війну".

Як і інші видання, WP обговорює гучне звинувачення Росією Вашингтону у причетності до появи безпілотників над Кремлем: "Ми знаємо, що часто навіть не Київ визначає цілі, а Вашингтон визначає їх, а потім доводить до Києва, щоб Київ їх виконував. Ділити все це на двох чи ні – це їхня справа, але Вашингтон повинен знати, що ми це чітко знаємо", – сказав Пєсков. Журналісти акцентують на заяві Кірбі у відповідь, де він спростував будь-які звинувачення, аналогічно зробила й українська влада дещо раніше. WP підкреслює, що звинувачення росіян на адресу США пролунали через кілька годин після нічного запуску хвилі безпілотників по Києву й Одесі.

The Guardian

У виданні підходять до теми безпілотників над Кремлем з іншого боку, подаючи думку експертів про те, що це міг бути російський трюк. Росія могла інсценувати ці події спеціально, аби звинуватити передовсім Україну. Удар завданий у потенційно переломний момент війни, коли Україна готується до довгоочікуваного контрнаступу. Зокрема, американський аналітичний центр ISW, заявив, що Росія, ймовірно, інсценувала атаку, щоб підкреслити екзистенційну загрозу для російських громадян і підготуватися до ширшої мобілізації: "Вкрай малоймовірно, що два безпілотники змогли б прорватися крізь численні шари протиповітряної оборони і підірватися або бути збитими прямо над серцем Кремля таким чином, щоб забезпечити вражаюче видовище, яке можна було б добре зняти на камеру".

Ще один матеріал присвячений ситуації в Херсоні із розповідями та очікуваннями місцевих. Мешканці Херсона запасаються їжею та водою напередодні комендантської години, а деякі кажуть, що очікують "чогось великого" через кілька днів.  Дехто сказав, що планує залишатися вдома до комендантської години і запланованого закриття міста, додавши, що спав у своєму одязі або пішов до укриттів через інтенсивність російського обстрілу. Інші розповіли, що вивезли родичів за межі міста або переїхали в безпечніші місця далі від річки, пише видання. "Ми живемо в північній частині міста, якнайдалі від річки. "Минулої ночі ми не могли спати, – цитує Guardian херсонця Андрія Ваніна. – До 1-ї години ночі було дуже шумно, багато обстрілів. Після 1-ї ночі настала перерва, і ми намагалися поспати, але о 4:30 ранку українська артилерія почала обстрілювати російські позиції на лівому березі".

обстріл Херсона

CNN

У Києві ППО знову збила безпілотник, вже під час вечірньої тривоги. "Під час нещодавньої повітряної тривоги над містом Києвом було виявлено безпілотний літальний апарат. Об'єкт був збитий силами протиповітряної оборони. Інформації про жертви або пошкодження житла чи інфраструктури немає", – цитує видання повідомлення КМДА.

Росія порушила права депортованих українських дітей, пише CNN, посилаючись на доповідь ОБСЄ: "Російська Федерація не тільки неодноразово явно порушувала інтереси цих дітей, але й заперечувала їхнє право на ідентичність, право на сім'ю, право на возз'єднання зі своєю сім'єю, а також порушувала їхні права на освіту, доступ до інформації, право на відпочинок, дозвілля, ігри, рекреацію та участь у культурному житті та мистецтві, а також право на свободу думки, совісті та релігії, право на здоров'я і право на свободу та безпеку".

Gazeta Wyborcza

"Виборча" цитує Зеленського у Гаазі: "Ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира". Зеленський прилетів до Нідерландів з Фінляндії, де перебував з візитом у середу. Згадує видання також реакцію українського президента на звинувачення Росії: "Ми не нападаємо на Путіна чи Москву. Ми боремося за власну територію. Ми захищаємо наші села і міста. Навіть для цього нам не вистачає зброї", – наголошують польські журналісти на цьому коментарі Зеленського. 

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