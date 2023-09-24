Росія звинуватила Україну в атаці дрона по Брянській області

Про це пише міноборони РФ і губернатор Олександр Богомаз.

"24 вересня близько 22:20 припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО набито знищила повітряну ціль.

Натомість губернатор Брянської області заявив, що постраждалих та руйнувань немає, а оперативні та екстрені служби працюють на місці.