Росія звинуватила Україну в атаці дрона по Брянській області
Увечері неділі, 24 вересня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українського безпілотника по Брянській області РФ
Про це пише міноборони РФ і губернатор Олександр Богомаз.
"24 вересня близько 22:20 припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО набито знищила повітряну ціль.
Натомість губернатор Брянської області заявив, що постраждалих та руйнувань немає, а оперативні та екстрені служби працюють на місці.
- 24 вересня у Росії заявили про влучання українського БПЛА в адміністративну будівлю міста Курськ. У Генеральному управлінні розвідки підтвердили ураження будівлі Федеральної служби безпеки РФ у місті, а згодом і нафтопереробного заводу.
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