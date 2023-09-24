Росіяни заявили про атаку БПЛА на адмінбудівлю у Курську: є руйнування
Уранці неділі, 24 вересня, у Росії заявили про влучання українського безпілотника в адміністративну будівлю міста Курськ - начебто зачепило дах
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
За його словами, адмінбудівля, в яку влучив БПЛА, розташована у центральному окрузі міста.
Як заявив губернатор регіону, внаслідок атаки "незначно" постраждав дах. Подробиць удару поки що немає.
Напередодні мешканці міста повідомляли про гучні звуки вибухів.
Варто зазначити, що 24 вересня - день заснування міста Курська.
- Також зранку 20 серпня у російському Курську, ймовірно, український безпілотник атакував залізничний вокзал. Дрон врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. Внаслідок цього осколками скла було поранено 5 людей.
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