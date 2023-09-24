Росіяни заявили про атаку БПЛА на адмінбудівлю у Курську: є руйнування

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, адмінбудівля, в яку влучив БПЛА, розташована у центральному окрузі міста.

Як заявив губернатор регіону, внаслідок атаки "незначно" постраждав дах. Подробиць удару поки що немає.

Напередодні мешканці міста повідомляли про гучні звуки вибухів.

Варто зазначити, що 24 вересня - день заснування міста Курська.