Росія звинуватила Україну в обстрілі Курської області

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За словами росіянина, ЗСУ вдарили по населеному пункту Тьоткіно вдарили щонайменше 10 разів.

"На жаль, не обійшлось без жертв. Під час ворожого обстрілу сталося нещастя із 72-річним пенсіонером. За попередніми даними, він помер від серцевого нападу під час перебування в укритті. Висловлюю співчуття його рідним та близьким", - пише російський губернатор.

Росіяни також розповідають про постраждалі будинки та газопровід.

"Серйозно постраждали будинки на вулиці Карла Маркса, тут також пошкоджено газопровід. Декілька снарядів впали в районі вулиці Комсомольська. Остаточний масштаб пошкоджень буде зрозумілим до світанку. Усі спецслужби працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Жителям Курської області пообіцяли допомогу у "найкоротші терміни".