Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

Про це повідомляє The Indian Express.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет) не допустив росіян і білорусів до участі в Азійських іграх, які стартують 23 вересня. На змаганнях будуть розіграні олімпійські ліцензії, на які, зокрема, претендували представники країн-агресорів.

"Російських і білоруських спортсменів не буде на Азійських іграх – це рішення МОК, а не ОРА", - повідомили в Олімпійські раді Азії.

У МОК обґрунтували рішення.

"Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх-2023 була досліджена, як обговорювалось на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилась нездійсненною через технічні причини", - йдеться у заяві.