Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023
У п'ятницю, 1 вересня, стало відомо про недопуск росіян і білорусів до участі в Азійських іграх
Про це повідомляє The Indian Express.
МОК (Міжнародний олімпійський комітет) не допустив росіян і білорусів до участі в Азійських іграх, які стартують 23 вересня. На змаганнях будуть розіграні олімпійські ліцензії, на які, зокрема, претендували представники країн-агресорів.
"Російських і білоруських спортсменів не буде на Азійських іграх – це рішення МОК, а не ОРА", - повідомили в Олімпійські раді Азії.
У МОК обґрунтували рішення.
"Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх-2023 була досліджена, як обговорювалось на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилась нездійсненною через технічні причини", - йдеться у заяві.
- 29 серпня Рада Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF) проголосувала за затвердження нормативної бази, що дає змогу спортсменам з РФ та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, починаючи з 26 лютого 2024 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе