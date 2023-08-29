Всесвітня федерація бадмінтону дозволила участь у змаганнях гравців з РФ і Білорусі у нейтральному статусі

Про це йдеться у заяві Всесвітньої федерації бадмінтону.

Деякі нормативні та оперативні області все ще обговорюють, але тим часом буде розпочато процес встановлення допуску спортсменів.

"Ця система відповідає критеріям відбору Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для участі та включає докладний адміністративний процес для підтримки участі гравців з Росії та Білорусі як нейтральні спортсмени", - йдеться в заяві.

Спортсмени РФ та Білорусі пройдуть перевірку

Буде проведено комплексну перевірку та ретельне вивчення всіх умов в'їзду спортсменів, для цього буде створено комісію з відбору гравців для BWF, яка згодом контролюватиме поведінку будь-яких нейтральних спортсменів, щоб стежити за дотриманням таких умов.

"Ми вважаємо, що рішення скасувати дискваліфікацію російських та білоруських спортсменів, які відповідають критеріям участі як індивідуальних нейтральних спортсменів, є позитивним кроком уперед у рамках наших зусиль щодо зміцнення миру та солідарності , - заявляє BWF.

Затверджені гравці будуть піддані надійній системі антидопінгового контролю та тестування, що відкриє шлях до того, що перші заявки стануть можливими на початку 2024 року та до участі у лютому 2024 року.

"BWF продовжує висловлювати непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті, і ми рішуче засуджуємо вторгнення РФ в Україну, що суперечить основним цінностям BWF і нашій меті - досягненню миру і миру в Україні", - сказав президент BWF Пол-Ерік Гойєр.

Якщо будь-яка поведінка окремого спортсмена поставить під загрозу критерії допуску, які використовуються для його відновлення, BWF залишає за собою право переглянути його ігровий статус ще раз.