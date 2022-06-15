Росіянам можуть підвищити призовний вік із 40 до 49 років, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Призов росіян

"Російське військове керівництво продовжує розширювати резерв призовників, маніпулюючи службовими вимогами. Російський мілблогер Юрій Котьонок припустив, що російська влада готується підвищити віковий ценз для призову на військову службу з 40 до 49 років і скасувати чинну вимогу про проходження військової служби для служби в танкових і мотострілкових частинах. Якщо це правда, зрушення демонструє зростаючий відчай Кремля щодо новобранців для поповнення передових частин, незалежно від їх поганих навичок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Котьонок повторив заклики інших блогерів знизити вимоги до здоров'я для тих, хто служить в тилу і на допоміжних посадах. Він також сказав, що, хоча російські новобранці повинні мати чисте кримінальне минуле для служби, приватні військові компанії, такі як група Вагнера, допустять до служби осіб з "м'якими проступками", і що багато з цих дрібних правопорушників були мобілізовані в бій із найманцями в Донецьк і Луганськ.

За даними американських експертів, російське військове керівництво, швидше за все, продовжить зусилля з розширення резерву відповідних новобранців, навіть за рахунок висококваліфікованих військових.

У звіті йдеться, що російська влада може прискорити плани щодо анексії окупованих територій України і готує політичні та адміністративні заходи для контролю над анексованими територіями.

"Попри очевидну відсутність підтримуваного Кремлем мандата щодо стану окупованих територій, російська влада, ймовірно, наполягає на прискоренні всеосяжного процесу анексії, щоб зміцнити контроль над українськими територіями і інтегрувати їх в політичне і економічне середовище Росії", - вважають експерти.

Військові навчання в Білорусі. Чи вступлять відкрито у війну з Україною білоруси

Також повідомляється, що збройні сили Білорусі 14 червня почали командно-штабні навчання, спрямовані на відпрацювання можливостей управління військами. Проте, експерти вважають малоймовірним, що Білорусь приєднається до війни в Україні на боці Росії.

"Начальник тилу збройних сил Білорусі генерал-майор Андрій Бурдико повідомив, що в навчаннях візьмуть участь органи військового управління, невказані військові частини та організації тилу, і вони покликані поліпшити злагодженість командно-штабного і тилового забезпечення для підвищення загального рівня навчання та практичні навички персоналу в "динамічно мінливому середовищі". Попри початок цих навчань, малоймовірно, що Білорусь приєднається до війни в Україні через загрозу внутрішніх заворушень, з якими зіткнеться президент Олександр Лукашенко, якщо він залучить у бойових діях і без того обмежені білоруські військові засоби", - йдеться у звіті.

Як кажуть в Інституті, будь-який вступ Білорусі у війну також, ймовірно, спровокує подальші руйнівні санкції проти Білорусі.

"Будь-яка непідтримувана білоруська атака на північ України, швидше за все, буде вкрай неефективною, а якість білоруських військ залишається низькою. ISW продовжить стежити за пересуваннями білорусів, але поки не прогнозує вступ Білорусі у війну", - відзначають експерти.

Ще головні тези зі звіту

Російські війська продовжують боротьбу за контроль над промисловим заводом "Азот" і знищили всі мости між Сєверодонецьком і Лисичанськом, імовірно, щоб ізолювати українських захисників, що залишилися в місті, від критичних комунікацій.

Російські війська продовжують готуватися до наступальних дій на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана в напрямку Слов’янська.

Російські війська продовжують наступальні дії на схід від Бахмута біля траси Т1302, щоб перерізати українські лінії комунікації до Сєверодонецька і Лисичанська.

Російські війська продовжили наступальні операції з відштовхування українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова.

Українські контратаки змусили російські війська на південній осі зайняти та зміцнити оборонні позиції.

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