Росіяни активізували обстріли енергетичної інфраструктури на прифронтових територіях: подробиці
РФ посилила обстріли енергетичної інфраструктури на прифронтових територіях. Зокрема, на Запоріжжі зруйновано адміністративну будівлю одного з енергетичних об’єктів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Окупанти активізували обстріли енергетичної інфраструктури на прифронтових та прикордонних територіях. У Запорізькій області ракетно-бомбовим ударом зруйновано адміністративну будівлю одного з енергетичних об’єктів, пошкоджено автотранспорт. Через інтенсивні обстріли, зокрема із застосуванням ударних дронів, пошкоджено лінії електропередачі у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій областях", - ідеться у повідомленні.
Через підрив Каховської ГЕС знеструмленими залишаються частина споживачів у Миколаївській і Херсонській областях, а також в обласному центрі. Дніпровська ГЕС - 1 та Дніпровська ГЕС - 2 працюють з обмеженнями через зниження рівня води. Всі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду працюють планово.
"Через критичний рівень падіння води у Каховському водосховищі після підриву Каховської ГЕС спеціалісти Укргідроенерго більше не здійснюють заміри води. Відтепер заміри будуть здійснюватися тільки експертами Укргідрометцентру", - додали в Міненерго.
Що стосується Запорізької АЕС, там рівень води у ставку-охолоджувачі перебуває в межах норми.
Загалом енергосистема України працює стабільно, підкреслили у відомстві.
- Через підтоплення, спричинене підривом Каховської ГЕС, станом на 9 червня на Херсонщині були знеструмленими майже 24 тис. споживачів, а на Миколаївщині – понад 2 тис. споживачів.
Усе про підрив Каховської ГЕС читайте за посиланням.
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