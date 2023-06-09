Ситуація в енергосистемі: Україна другий день поспіль користується аварійною допомогою з Європи
Україна другий день поспіль запросила аварійну допомогу з Європи через дефіцит потужності в енергосистемі у вечірні години. Людей просять економити електроенергію
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"8 червня для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1200 МВт-год", - ідеться в повідомленні.
Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Протягом п'ятниці планується імпорт із Словаччини потужністю 40-249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7-9 МВт.
Через підтоплення, спричинене підривом Каховської ГЕС, станом на ранок 9 червня на Херсонщині залишаються знеструмленими майже 24 тис. споживачів, а на Миколаївщині – понад 2 тис. споживачів.
Також через обстріли зафіксовано відключення частини абонентів у Житомирській і Харківській областях.
Людей закликали економно споживати електроенергію ввечері, аби зберегти баланс в енергосистемі.
Варто зазначити, що 7 червня Україна вже приймала аварійну допомогу з Румунії через дефіцит потужності в енергосистемі.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на вечір 8 червня з небезпечних територій евакуювали понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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