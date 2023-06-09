Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"8 червня для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1200 МВт-год", - ідеться в повідомленні.

Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Протягом п'ятниці планується імпорт із Словаччини потужністю 40-249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7-9 МВт.

Через підтоплення, спричинене підривом Каховської ГЕС, станом на ранок 9 червня на Херсонщині залишаються знеструмленими майже 24 тис. споживачів, а на Миколаївщині – понад 2 тис. споживачів.

Також через обстріли зафіксовано відключення частини абонентів у Житомирській і Харківській областях.

Людей закликали економно споживати електроенергію ввечері, аби зберегти баланс в енергосистемі.

Варто зазначити, що 7 червня Україна вже приймала аварійну допомогу з Румунії через дефіцит потужності в енергосистемі.