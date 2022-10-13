Росіяни атакували одну з громад Київщини
Вранці 13 жовтня війська РФ завдали ударів по Київській області, попередньо - атака дронів-камікадзе
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Київщина! Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - написав він.
Жителів області закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги, а також не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.
- Вранці 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, є загиблий. Також вибухи прогриміли і в столиці, адже росіяни атакували ракетами кілька районів.
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