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Росіяни будь-якої миті можуть відновити наступ на Київ та Одесу, - боєць ЗСУ Семен Кабакаєв

7 червня, 2022 вiвторок
14:16
війна з Росією окупанти рф

Боєць ЗСУ Семен Кабакаєв вважає, що Путін може будь-якої миті віддати наказ знову наступати на Київ та Одесу

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В Україні є театр бойових дій, який ведеться рівномірно. Між собою ми говоримо, яких ударів та втрат ми зазнаємо. Проте я завжди говорив, що потрібно бути готовим до відновлення наступу росіян на будь-якому напрямку. Або це може бути масштабний наступ росіян, як це було 24 лютого, або може бути спроба висадки десанту в Одесі. Тобто є загрози, які росіяни вже втілили, а є, які ще можуть бути втілені. Тому готуватись ми повинні до будь-якого розвитку подій", - пояснив Кабакаєв.

Кабакаєв наголосив, що готуватись потрібно не тільки армії, а й українцям.

"Готуватись до можливого повторного наступу росіян повинна не тільки армія, а й цивільні громадяни. Всі прекрасно бачили, що витворяють солдати та офіцери російської армії. Вони ґвалтували та розстрілювали цивільних людей. Тому, я вважаю, що повторний наступ росіян на всю територію України цілком можливий. Всі мають бути готові до цього. Це дуже важливо. Потрібно знати та готуватись до того, що нам знову прийдеться покинути наші домівки. Потрібно бути готовим до того, що Путін може віддати наказ знову наступати на Київ та Одесу", - додав Кабакаєв.

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