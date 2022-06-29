Росіяни дали людям можливість виїжджати з Маріуполя. Спротив окупантам зростає, - радник мера Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти дали більше можливостей містянам для виїзду з окупованого міста, а також, що спротив росіянам серед маріупольців зростає
Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Російські окупанти дали більше можливостей людям для виїзду з Маріуполя, тому ми агітуємо покидати місто. Наростає внутрішній спротив не лише активу міста, а й з боку звичайних пенсіонерів", - зазначив Андрющенко.
Радник мера додав, що водночас російські загарбники агітують людей повертатися в Маріуполь.
"Росіяни посилюють агітацію всередину України, аби люди поверталися, адже велика проблема з робочими руками та спеціалістами", - зауважив Петро Андрющенко.
- Раніше Андрющенко повідомив, що окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.
- 29 червня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збирають особисті дані жителів, які евакуювалися і намагаються їх змусити співпрацювати.
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