Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські окупанти дали більше можливостей людям для виїзду з Маріуполя, тому ми агітуємо покидати місто. Наростає внутрішній спротив не лише активу міста, а й з боку звичайних пенсіонерів", - зазначив Андрющенко.

Радник мера додав, що водночас російські загарбники агітують людей повертатися в Маріуполь.

"Росіяни посилюють агітацію всередину України, аби люди поверталися, адже велика проблема з робочими руками та спеціалістами", - зауважив Петро Андрющенко.

Раніше Андрющенко повідомив, що окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.

29 червня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збирають особисті дані жителів, які евакуювалися і намагаються їх змусити співпрацювати.

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