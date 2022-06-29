У Маріуполі окупанти збирають інформацію про евакуйованих жителів і намагаються схилити їх до співпраці, - розвідка
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збирають особисті дані жителів, які евакуювалися і намагаються їх змусити співпрацювати
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті. З цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Мешканці мали подати заяву на відшкодування, у якій вказують, що ЗСУ зруйнували їхнє житло. Також всіх власників, зареєстрованих громадян і їхнє місце теперішнього перебування. Якщо ті виїхали в Україну, або за корон не з РФ, то людей викликають на допит.
"Надалі вимагають встановити зв’язок з особами що виїхали та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами", - наголосили в розвідці.
Нині будівництво нових будинків ще не почалося, компенсацію теж не виплатили. Окупанти лише зносять знищені будівлі, а постраждалим пропонують жити у квартирах містян, які виїхали.
"Ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно важкою", - додали в ГУР.
- Попри відсутність грошей, окупаційна влада Маріуполя говорить про наміри виплатити грошові компенсації постраждалим від "агресії армії України" маріупольцям.
- У Маріуполі почалися пограбування людей пенсійного віку, які встигли отримати від окупаційної "влади" перші виплати.
- Мешканці Маріуполя протестували проти підриву пошкоджених багатоповерхівок і через неоплачувану працю.
- 27 червня Маріупольська міськрада повідомила, що жителі окупованого Маріуполя змушені полювати на голубів, аби не вмерти з голоду.
- 25 червня стало відомо, що росіяни спалили бібліотеку храму Петра Могили у Маріуполі, де були унікальні книги.
- Окупанти планують провести на Донеччині 11 вересня "референдум" про приєднання до РФ.
- Раніше було відомо, що росіяни планували взяти під повний контроль окуповану Донецьку область та до 1 вересня приєднати її до Росії
- Маріупольці через брак води вимушені прати речі у вирвах від авіабомб.
- Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади.
- У Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.
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