Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті. З цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій", - йдеться в повідомленні.



Мешканці мали подати заяву на відшкодування, у якій вказують, що ЗСУ зруйнували їхнє житло. Також всіх власників, зареєстрованих громадян і їхнє місце теперішнього перебування. Якщо ті виїхали в Україну, або за корон не з РФ, то людей викликають на допит.



"Надалі вимагають встановити зв’язок з особами що виїхали та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами", - наголосили в розвідці.



Нині будівництво нових будинків ще не почалося, компенсацію теж не виплатили. Окупанти лише зносять знищені будівлі, а постраждалим пропонують жити у квартирах містян, які виїхали.



"Ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно важкою", - додали в ГУР.

Попри відсутність грошей, окупаційна влада Маріуполя говорить про наміри виплатити грошові компенсації постраждалим від "агресії армії України" маріупольцям.

У Маріуполі почалися пограбування людей пенсійного віку, які встигли отримати від окупаційної "влади" перші виплати.

Мешканці Маріуполя протестували проти підриву пошкоджених багатоповерхівок і через неоплачувану працю.

27 червня Маріупольська міськрада повідомила, що жителі окупованого Маріуполя змушені полювати на голубів, аби не вмерти з голоду.

25 червня стало відомо, що росіяни спалили бібліотеку храму Петра Могили у Маріуполі, де були унікальні книги.

Окупанти планують провести на Донеччині 11 вересня "референдум" про приєднання до РФ.

Раніше було відомо, що росіяни планували взяти під повний контроль окуповану Донецьку область та до 1 вересня приєднати її до Росії

Маріупольці через брак води вимушені прати речі у вирвах від авіабомб.

Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади.

У Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.

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