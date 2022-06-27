Про це інформує Маріупольська міська рада.

Зазначається, що такі пастки з‘явилися поблизу 17-го мікрорайону.

"Маріупольці знаходяться у гетто, без нормальної питної води та їжі. Вони не можуть виїхати з міста. Колаборанти влаштували справжні голодні ігри для них. Довели жителів до того, що вони змушені полювати на голубів. Це знущання з людей, які до війни жили повноцінним життям - не знали що таке голод чи нестача питної води. Ці жахливі речі відбуваються у 21 сторіччі, у серці Європи, на очах усього світу. Це геноцид українського народу від держави-террориста", - прокоментував мер міста Вадим Бойченко.

Крім того, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Олександр Лазаренко зазначив, що вживання мʼяса голубів у їжу небезпечно для здоровʼя, оскільки це може спровокувати розвиток важких інфекційних захворювань.

"Голуби - це розсадник багатьох вірусних, бактеріальних та грибкових хвороб. У зв'язку із чим м'ясо може бути інфіковано. Від нього можна захворіти на гістоплазмоз, енцефаліт, орнітоз, сальмонельоз, токсоплазмоз та інші небезпечні хвороби. Такі захворювання особливо небезпечні для дітей та людей похилого віку. При відсутності належної медичної допомоги, це може призвести навіть до летальних випадків", - наголосив лікар.