В окупованому Маріуполі відбулися перші акції масової непокори, – радник мера

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти планували знести 9-поверхівки по вул. Сонячна (номери 1, 3, 5 та 7), підірвавши їх.

"Однак місцевих було повідомлено за добу і вони не мали змоги вивезти особисті речі. Приїзд МЧС Росії зустріли акцією протесту, що само по собі було сюрпризом для росіян. Люди буквально лягали під трактори. В Маріуполі відбулася перші по суті акції масової непокори", – написав Андрющенко.

Він повідомив, що за участі місцевих колаборантів дійшли згоди про перенесення підриву на наступний тиждень.

Ще один конфлікт виник у так званому гумштабі "Метро".

"Вчора почали видавати заробітну плату "волонтерам" – людям, хто працював на розборі завалів та благоустрої. Контроль на місці здійснював депутат держдуми РФ Саблін. Замість анонсованої зарплати за півтора місяця людям видали лише за місяць по 11 тис рублів. Залишок за півмісяця запропонували "простить". Почався фактичний бунт такого рівня, що доступ до "Метро" був закритий, а людей розганяли російські військові пострілами в повітря. Зрозуміло, що залишок готівки залишився у Сабліна та його команди колаборантів, але сам факт активної протидії відбувся. Отже – спротив набирає обертів, поступово переходячи від пасивної до активної фази протистояння", – зазначив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, 27 червня Маріупольська міськрада повідомила, що жителі окупованого Маріуполя змушені полювати на голубів, аби не вмерти з голоду.

25 червня стало відомо, що росіяни спалили бібліотеку храму Петра Могили у Маріуполі, де були унікальні книги.

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