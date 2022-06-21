"Очільник" окупаційної влади Маріуполя обіцяє виплати постраждалим від "агресії армії України", попри відсутність грошей
Попри відсутність грошей, окупаційна влада Маріуполя говорить про наміри виплатити грошові компенсації постраждалим від "агресії армії України" маріупольцям
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що "голова" окупаційної влади Маріуполя Констянтин Іващенко видав "указ", згідно з яким усім постраждалим від "агресії армії України" маріупольцям буде виплачено компенсацію у розмірі 16 тис. рублів за квадратний метр (близько 8 тис. грн).
Андрющенко нагадує, що водночас самопроголошена окупаційна влада Донецької області неодноразово заявляла, що ніяких виплат не передбачається.
"Немає ані "закону", ані "грошей", - пише Андрющенко.
За його словами, загальна сума, яку треба було б сплатити, складає близько $12 млрд.
Радник мера також наголошує, що в майбутньому варто очікувати нових "свідчень" про "злочини України".
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