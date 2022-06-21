Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що "голова" окупаційної влади Маріуполя Констянтин Іващенко видав "указ", згідно з яким усім постраждалим від "агресії армії України" маріупольцям буде виплачено компенсацію у розмірі 16 тис. рублів за квадратний метр (близько 8 тис. грн).

Андрющенко нагадує, що водночас самопроголошена окупаційна влада Донецької області неодноразово заявляла, що ніяких виплат не передбачається.

"Немає ані "закону", ані "грошей", - пише Андрющенко.

За його словами, загальна сума, яку треба було б сплатити, складає близько $12 млрд.

Радник мера також наголошує, що в майбутньому варто очікувати нових "свідчень" про "злочини України".

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Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади.

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