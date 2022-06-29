Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські загарбники анонсували знесення будинків у Маріуполі, починаючи від 1 липня. Відповідно, на будинках, що будуть знесені, розклеєні оголошення, щоб люди приготувалися до переселення в маневрений житловий фонд. Але є нюанс: такого фонду в Маріуполі не існує.

"Маневрений житловий фонд" - це те, чого в Маріуполі немає, - говорить Петро Андрющенко. - Фактично це означає - вас виселять на вулицю, витягайте речі і йдіть куди хочете".

За словами радника міського голови, аналогічна ситуація і з компенсацією за житло та ремонтом. " У районних адміністраціях окупанти вже вголос говорять, що приватний сектор відновлюється сам, - акцентує Петро Андрющенко. - Щодо багатоповерхівок, досі лунають обіцянки, навіть попри офіційні заперечення донецької “влади”. Більшість маріупольців через дощі почала самостійне відновлення дахів будівель. Гуртуються під’їздами, здають до ломбардів цінні речі за безцінь, на гроші купують матеріали та відновлюють дахи. Ломбарди контролюються колаборантами, які продовжують наживатись на горі містян".

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