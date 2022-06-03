Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, під час "наради" військові РФ та колаборанти прийняли рішення щодо посилення режиму "фільтрації" у Маріуполі.

"Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві – зростання незадоволення всередині Маріуполя та безконтрольний витік інформації в Україну", - зазначає Андрющенко.

За його даними, росіяни посилять роботу карально-пошукових загонів та інтенсифікують процес пошуку українських активістів.

Крім того, за словами Андрющенка, на "нараді" окупанти обговорювали ризик розвитку холери у місті та питання вимирання риби в акваторії Азовського моря. Після чого прийняли рішення зачинити місто на карантин та заборонити будь-який виїзд.

Радник мера також закликав маріупольців покидати місто та тікати "навіть через Росію до дружніх країн".

Андрющенко попередив, що далі може стати тільки гірше.

У Маріуполі російські окупанти планують привласнити залишені в місті автівки

Раніше Андрющенко повідомив, що до порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі

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