У Маріуполі окупанти посилюють "фільтрацію" та пошук проукраїнських активістів, виїзд із міста заборонено, - радник мера
Самопроголошена окупаційна влада Маріуполя прийняла рішення посилити "фільтрацію" та впровадити більш жорстокі заходи з пошуку українських активістів, виїзд з міста заборонили
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його інформацією, під час "наради" військові РФ та колаборанти прийняли рішення щодо посилення режиму "фільтрації" у Маріуполі.
"Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві – зростання незадоволення всередині Маріуполя та безконтрольний витік інформації в Україну", - зазначає Андрющенко.
За його даними, росіяни посилять роботу карально-пошукових загонів та інтенсифікують процес пошуку українських активістів.
Крім того, за словами Андрющенка, на "нараді" окупанти обговорювали ризик розвитку холери у місті та питання вимирання риби в акваторії Азовського моря. Після чого прийняли рішення зачинити місто на карантин та заборонити будь-який виїзд.
Радник мера також закликав маріупольців покидати місто та тікати "навіть через Росію до дружніх країн".
Андрющенко попередив, що далі може стати тільки гірше.
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