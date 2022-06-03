Російське судно з викраденим у Маріуполі металом прибуло до Ростова
До порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Судно РМ3 класу Славутич порт приписки Астрахань з вкраденим в Маріуполі 2,5 тис. тонн металопрокату увійшло в акваторію порту Ростов-на-Дону, Росія. Перший повний цикл офіційного державного пограбування Маріуполя завершено", - зазначив він.
Петро Андрющенко додав, що 3 червня до акваторії порту Маріуполя має зайти нове судно, щоб продовжити вивозити метал.
- 18 травня писали, що в Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.
- 28 травня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що росіяни вивозять із Маріуполя до Ростова 3 тис. тонн металу, розміновуючи для цього порт і відновлюючи залізничне сполучення.
- 29 травня Петро Андрющенко показав відео викрадення росіянами металу з міста.
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