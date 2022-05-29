Про це він повідомив у телеграмі.

"Продовжується завантаження української рулоноі сталі / металопрокату в Маріупольському торгівельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич" під російським прапором порт приписки Ростов-на-Дону", - зазначив Петро Андрющенко.

Судно другу добу стоїть під завантаженням. За попередньою інформацією, воно має прибути до Ростова.

18 травня писали, що в Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.

28 травня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що росіяни вивозять із Маріуполя до Ростова 3 тис. тонн металу, розміновуючи для цього порт і відновлюючи залізничне сполучення.

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