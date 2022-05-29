Радник мера Маріуполя показав відео викрадення росіянами металу з міста
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як росіяни викрадають метал із міста й відправляють його на суднах до РФ
Про це він повідомив у телеграмі.
"Продовжується завантаження української рулоноі сталі / металопрокату в Маріупольському торгівельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич" під російським прапором порт приписки Ростов-на-Дону", - зазначив Петро Андрющенко.
Судно другу добу стоїть під завантаженням. За попередньою інформацією, воно має прибути до Ростова.
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