Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Мародерство рашистів на тимчасово окупованих територіях України продовжується. Слідом за викраденням українського зерна, окупанти вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Для цього вони розмінували частину морського порту міста. Першим кораблем із Маріуполя до Ростова-на-Дону окупанти відправляють 3 тис. тонн металопродукції", - зауважила вона.

Для зручнішого вивезення награбованого росіяни відновлюють залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі. До окупації в порту було 200 тис. тонн металу й чавуну вартістю 170 млн.

"Своїми діями окупант порушує IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини Росії.

18 травня писали, що в Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.

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