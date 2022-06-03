У Маріуполі окупанти планують привласнити залишені в місті автівки, - радник мера

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти повідомляють, що якщо до 01 липня не з’являться власники - автомобілі будуть націоналізовані", - сказав Андрющенко.

За його словами, в місті з'явились "волонтери", які за гроші евакуюють машини з міста.

"В той час різко з’явились “решали” під брендом “Zволонтери” які за гроші евакуюють машини з міста. Типовий win-win від окупантів. Або приїдуть власники з України і буде мобілізаційно-робочий резерв. Або поповниться парк автомобілів армії так званої ДНР. Або зароблять гроші, люди наближені до донецької окупаційної влади. Єдиний хто в мінусі - маріупольці", - повідомив радник міського голови.

Раніше Андрющенко повідомив, що до порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі.

29 травня Петро Андрющенко показав відео викрадення росіянами металу з міста.

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