У Маріуполі окупанти планують привласнити залишені в місті автівки, - радник мера
Тимчасова окупаційна адміністрація Маріуполя повідомила, що з 1 липня націоналізує залишені автівки, якщо власники не заберуть їх
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти повідомляють, що якщо до 01 липня не з’являться власники - автомобілі будуть націоналізовані", - сказав Андрющенко.
За його словами, в місті з'явились "волонтери", які за гроші евакуюють машини з міста.
"В той час різко з’явились “решали” під брендом “Zволонтери” які за гроші евакуюють машини з міста. Типовий win-win від окупантів. Або приїдуть власники з України і буде мобілізаційно-робочий резерв. Або поповниться парк автомобілів армії так званої ДНР. Або зароблять гроші, люди наближені до донецької окупаційної влади. Єдиний хто в мінусі - маріупольці", - повідомив радник міського голови.
- Раніше Андрющенко повідомив, що до порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі.
- 29 травня Петро Андрющенко показав відео викрадення росіянами металу з міста.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе