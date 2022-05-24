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Головна війна з Росією У Маріуполі окупанти розгорнули мережу пересувних телеекранів з російською пропагандою

У Маріуполі окупанти розгорнули мережу пересувних телеекранів з російською пропагандою

24 травня, 2022 вiвторок
16:27
війна з Росією фейк

Росіяни транслюють пропутінську пропаганду на вулицях окупованого Маріуполя за допомогою пересувних телевізійних екранів

Про це інформує Маріупольська міськрада.

Повідомляється, що на вулицях окупованого міста загарбники розгорнули мережу пересувних телеекранів, на яких транслюються російські пропагандистські новини.

"Святкування Дня Перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків. Звідси посилення інформаційного тиску на людей", - зазначає міська рада.

  • Нагадаємо, за словами очільника маріупольської райради, жителі міста щодня розповідають про так звані "новації" від окупаційної "влади"
  • Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, загроза епідемії перетворюється на реальність, - радник мера

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