Жителі Маріуполя щодня розповідають нам про "новації" від окупаційної "влади" у місті, – голова райради

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Окупанти ускладнюють рух всередині Маріуполя. Щоб переїхати з громади в громаду потрібно отримати спецперепустку. Також окупанти змушують переоформляти автомобілі та використовувати номерні знаки самопроголошеної ДНР. Жителі міста телефонують нам щодня і розповідають про ті "новації", які застосовують загарбники", – розповів Масхма.



Голова Маріупольської райради наголосив, що російські окупанти масово грабують все місто та область, йдеться не лише про стратегічні об’єкти, а й про приватні будівлі.



"Безліч жителів Маріуполя та області розповідають, що бачили, як з їхніх домівок виносили абсолютно все Російські окупанти просто вантажівками під’їжджали до будинків та вивозили цілком все: холодильники, пральні машинки, мікрохвильовки", – сказав він.



Масхма додав, окупанти не дають евакуюватись маріупольцям на підконтрольні Україні території.

"Більша частина людей хоче виїхати на підконтрольну українській владі територію. Ми бачимо кілометрові черги зі сторони тимчасово окупованих території, зокрема з боку міста Василівка у сторону Запоріжжя. Російські загарбники просто не випускають охочих виїхати", – зауважив голова райради.



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