Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупанти не тільки запровадили нову пропускну системи та облаштували блокпости. На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців", - наголосив він.

Передусім патрулюють ґрунтові дороги, які ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська й Запоріжжя. За словами місцевих, удень 23 травня в районі Дем'янівки Мангуського району кадировці затримали автівку з людьми, котрі їхали в бік Бердянська.

"Людей роздягли, знаущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя. При цьому у водія та пасарижів були довідки про фільтрацію, однак був відсутен пропуск. Тому, будьте обережні. Утримуйтесь на деякий час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів. Бережіть себе", - наголосив Петро Андрющенко.

17 квітня повідомляли, що в Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю й переміщуватися містом.

Станом на 8 травня окупанти забороняли маріупольцям пересуватися в межах міста й ОРДО без довідки про "фільтрацію" та двох перепусток.

22 травня в Маріуполі окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, на отримання яких треба записуватися в чергу.

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