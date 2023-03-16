Росіяни двічі обстріляли Костянтинівку: поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер
Протягом 16 березня росіяни двічі з "Ураганів" обстріляли Костянтинівку, що на Донеччині. Внаслідок цього поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Через удари касетними боєприпасами пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.
"Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі", - зазначає Кириленко.
- У четвер, 16 березня, росіяни атакували подвір'я одного з медичних закладів Херсона, обійшлося без жертв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 41
- Актуальне
- Важливе