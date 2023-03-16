Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Через удари касетними боєприпасами пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

"Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі", - зазначає Кириленко.